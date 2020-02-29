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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Susmayı reddetti

Susmayı reddetti

Açıklamalarıyla ses getiren Damien 'ye 'nin yolları ayırmadan önce 'konuşmaması' için sözleşme imzalatmak istediği ancak Fransız sportif direktörün bunu kabul etmediği ileri sürüldü.

Daha önce Cocu'nun ayrılırken bu anlaşmayı imzaladığı için şu ana kadar hakkında konuşmadığı, ancak 'nin 'Ben bunu imzalamam' dediği bildirildi.

  1. 29.2.2020
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