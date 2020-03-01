Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? İşte adaylar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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'de kim olacak? İşte adaylar

Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

'de dönemi sona erdi. Büyük umutlarla takımın başına geçen deneyimli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve ayrılık kesinleşti. maçıyla son kez takımın başına çıkacak olan Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

ile mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan 'de üst üste alınan başarısız sonuçlar camianın moralini bozmuştu. Özellikle Kadıköy'de 'a 3-1 mağlup olunması ve 21 yıllık yenilmezlik serisinin son bulması büyük bir şok etkisi yarattı. Ligde son 5 haftada yalnızca 2 beraberlik alabilen Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkı açıldı. Başarısız bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, yönetime ayrılmak istediğini iletti ve bu talep doğrultusunda deneyimli teknik adamın Fenerbahçe macerası sona erdi.

yarı final maçında deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direkör Ersun Yanal, takımın başında son defa sahadaki yerini alacak. Ersun Yanal döneminin son bulmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusunun cevabı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör adaylarını derledik.

LABBADIA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Fenerbahçe'ye gelmesi kuvvetle muhtemel adaylardan biri de Bruno Labbadia. Öyle ki sene başında Fenerbahçe Başkanı 'un Ersun Yanal'la yolların ayrılması ihtimaline karşı 54 yaşındaki teknik adamla görüşme sağladığı ortaya çıkmıştı.

EROL BULUT: BİR HAYALİM VAR
Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve şuan 'u çalıştıran 'un adı sarı-lacivertli takımla yüksek sesle anılıyor. Erol Bulut geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, ''Bir hayalim var'' demişti. Başarılı teknik adamın bu sözleri Fenerbahçe iddialarını güçlendirmişti.

NIKO KOVAC
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunan Niko Kovac, sahalara geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Bayern Münih'ten ayrıldıktan bu yana boşta olan Hırvat teknik adam, Avusturya'da Servus TV'ye konuştu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, herhangi bir kulüp ismi vermeden, "Değerli hissettiğim ve bir şeylerin olabileceğini düşündüğüm yere gitmeye hazırım" dedi. Kovac, Bayern'de çalışmasının kendisi için çok olumlu bir tecrübe olduğunu ve daha iyi bir koç olduğunu da dile getirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetimin, Nico Kovac ile önümüzdeki sezona yönelik gayrı resmi olarak temasları sürdürdüğü konuşuluyor. Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya sıcak baktığı iddia edildi. Kanarya'nın, Kovac'ın yardımcıları arasında bir Türk ismin de olmasını istediği belirtiliyor. Bu konuda Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı'nın isimleri geçiyor. Kovac'ın alt yapıdan genç isimleri çıkarması ve cesaretle oynatması nedeniyle tercih edildiği de bildirildi.

ABDULLAH AVCI
Teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ismi de gündeme geldi. Sezona Beşiktaş'ta başlayan Avcı, sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertli kurmayların teknik adam listesinde Abdullah Avcı'nın da bulunduğı öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Aykut Kocaman, tekrardan Fenerbahçe gündemine girdi. 2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

TAYFUN KORKUT
Ersun Yanal göreve başlamadan önce de Fenerbahçe'yle adı anılan da muhtemel adaylardan biri olarak göze çarpıyor. Son olarak 2018 yılında Stutgart'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör, şuan herhangi bir takım çalıştırmıyor.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 23:26
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