Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Ersun Yanal ile mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar camianın moralini bozmuştu. Özellikle Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve 21 yıllık yenilmezlik serisinin son bulması büyük bir şok etkisi yarattı. Ligde son 5 haftada yalnızca 2 beraberlik alabilen Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkı açıldı. Başarısız bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetime ayrılmak istediğini iletti ve bu talep doğrultusunda deneyimli teknik adamın Fenerbahçe macerası sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direkör Ersun Yanal, takımın başında son defa sahadaki yerini alacak. Ersun Yanal döneminin son bulmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusunun cevabı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktör adaylarını derledik.

LABBADIA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'ye gelmesi kuvvetle muhtemel adaylardan biri de Bruno Labbadia. Öyle ki sene başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'la yolların ayrılması ihtimaline karşı 54 yaşındaki teknik adamla görüşme sağladığı ortaya çıkmıştı.

EROL BULUT: BİR HAYALİM VAR

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve şuan Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un adı sarı-lacivertli takımla yüksek sesle anılıyor. Erol Bulut geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, ''Bir hayalim var'' demişti. Başarılı teknik adamın bu sözleri Fenerbahçe iddialarını güçlendirmişti.

NIKO KOVAC

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunan Niko Kovac, sahalara geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Bayern Münih'ten ayrıldıktan bu yana boşta olan Hırvat teknik adam, Avusturya'da Servus TV'ye konuştu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, herhangi bir kulüp ismi vermeden, "Değerli hissettiğim ve bir şeylerin olabileceğini düşündüğüm yere gitmeye hazırım" dedi. Kovac, Bayern'de çalışmasının kendisi için çok olumlu bir tecrübe olduğunu ve daha iyi bir koç olduğunu da dile getirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetimin, Nico Kovac ile önümüzdeki sezona yönelik gayrı resmi olarak temasları sürdürdüğü konuşuluyor. Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya sıcak baktığı iddia edildi. Kanarya'nın, Kovac'ın yardımcıları arasında bir Türk ismin de olmasını istediği belirtiliyor. Bu konuda Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı'nın isimleri geçiyor. Kovac'ın alt yapıdan genç isimleri çıkarması ve cesaretle oynatması nedeniyle tercih edildiği de bildirildi.

ABDULLAH AVCI

Teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ismi de gündeme geldi. Sezona Beşiktaş'ta başlayan Avcı, sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertli kurmayların teknik adam listesinde Abdullah Avcı'nın da bulunduğı öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Aykut Kocaman, tekrardan Fenerbahçe gündemine girdi. 2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.



TAYFUN KORKUT

Ersun Yanal göreve başlamadan önce de Fenerbahçe'yle adı anılan Tayfun Korkut da muhtemel adaylardan biri olarak göze çarpıyor. Son olarak 2018 yılında Stutgart'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör, şuan herhangi bir takım çalıştırmıyor.