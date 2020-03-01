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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı

Emenike'den paylaşımı

Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı

'de döneminin sona ermesinin ardından bir dönem sarı-lacivertli takımın forması giyen 'den paylaşımı geldi.

'nin eski futbolcularından , ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı yaptı.

Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.

İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım, neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."

  1. 02.03.2020
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