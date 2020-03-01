Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.

İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım, neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."

