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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Emirhan da izleyecek

Emirhan da izleyecek

Karşılaşmayı depreminde babasının kolundan tutup pencereden fırlatarak hayatta kalmasını sağladığı 13 yaşındaki Emirhan Ertaş da izleyecek.

taraftarı olan Ertaş'ı ağırlayan Başkanvekili Hüseyin Sarı, sarı-lacivert forma ile atkısı hediye etti. Emirhan ilk defa F.Bahçe'yi statt izleyeceğini söyledi.

  1. 29.2.2020
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