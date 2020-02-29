Emirhan da izleyecek

Fenerbahçe taraftarı olan Ertaş'ı ağırlayan Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, sarı-lacivert forma ile Antalyaspor atkısı hediye etti. Emirhan ilk defa F.Bahçe'yi statt izleyeceğini söyledi.