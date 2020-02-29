Vedat Muriç: Kelimeler ağzımıza düğümleniyor

Fenerbahçe son anlarına 2-1 yenik girdiği Antalyaspor karşılaşmasında 90+6. dakikada Miha Zajc'ın attığı golle 1 puanı kurtardı. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcuları İdlib'de yaşanan hain saldırıyı kınadı.



Vedat Muriç: Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim için de hissiyatı zor bir maç olacağını biliyorduk. Bazen kelimeler ağzımıza düğümleniyor. İnşallah daha kayıp vermeyiz ülkemizde. Son dönemde gol atamıyordum. Bugün attım ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız.

Miha Zajc: Suriye'de hayatını kaybeden askerler için çok üzgünüm. Hepsi huzur içinde uyusun. Uzun zamandır oynamıyordum, şans gelince değerlendirmek istiyordum. Bugün gol de attım. Önemlisi takım olarak karakter göstermekti. 1 puan aldık, kaybetmekten daha iyidir.

Simon Falette: Türkiye'ye baş sağlığı dilerim. Maç öncesi çok üzgündük. Futbol ve sonuçlardan daha önemli şeyler de var. Biz bugün kazanamadık ama Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Serdar Aziz ile ilk kez 11'de oynadık. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi performans sergileyeceğiz.



