Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin yürüyecek hali yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde buludu. Fenerbahçe'nin performansını yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'nin yürüyecek hali yok. Fenerbahçe'nin durumu çok kötü" ifadelerini kullandı.
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