Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan olumsuz sonuçlar camiada olumsuz bir hava yaratmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, son 5 haftada yaşanan 13 puanlık kayıptan sonra teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırmıştı. Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Ersun Yanal döneminin sona erdiğini duyurdu.

Buna göre Ersun Yanal, Fenerbahçe yönetimine ayrılma talebini iletti ve bu talep yönetim tarafından kabul gördü.

TRABZONSPOR MAÇINDA KULÜBÜDE OLACAK!

Fenerbahçe'den ayrılma konusunda yönetimle karşılıklı olarak anlaşmaya varan Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Trabzonspor maçında takımının başında son maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.