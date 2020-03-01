Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor maçında yine puan kaybı yaşadı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı kaybeden sarı-lacivertli takım, Antalya'da da iki puan bıraktı. Spor yazarları 2-2 sona eren Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı. İşte o dikkat çeken değerlendirmeler...
ERMAN TOROĞLU - NEDEN UZATTI!
ilk devre iki takım da futbol oynamadı. Birer pozisyon var. Fenerbahçe gol yaptı, Antalya yapamadı. 2. yarı Antalya futbol oynamaya başladı, Fenerbahçe'de 'tık' yok. İkinci 45 dakikada Antalya'nın bariz üstünlüğü vardı. Fenerbahçe hücum eder gibi görünüyor ama yalandan... Karşıdan ortalar, doldur boşat, yalandan şutlar. Antalya bu arada maçı 3-1, 4-1 yapacakken gereksiz top kayıpları ve hırslı oynama çabasıyla pozisyon kaybettiler. 1-0 öndesin, kontrollü top kullan, top yap rakibi sinirlendir. Uzatma oynanıyor; defanstan gereksiz yere topa vuruyorlar. O toplar tenis topu gibi duvara çarpıp geri geliyor. Nitekim böyle bir pozisyonda golü yiyor ve sinirleniyorlar. Niye sinirlendiklerini anlamak mümkün değil. Daha sakin olup daha şuurlu top kullansaydınız golü yemezdiniz.
"FENERBAHÇE MAĞLUP OLSAYDI ERSUN YANAL YİNE KALIRDI"
Antalyalı oyuncular herhalde 90+6. dakikada gol geldiği için sinirlendiler. Tahmin ediyorum; hakem saha içindeki gecikmelerden dolayı oyunu uzattı. İsmi büyük takımla oynarken dikkatli olacaksınız. Hakem büyük takımların sahasında da bu uzatmaları verirse o zaman tamam. Fenerbahçe yine galip gelemedi. Futbol da oynamadı. Enteresandır; beraberliğe sevinir halleri vardı oyuncuların ama kayıp 2 puan daha var. F.Bahçe mağlup olsaydı Ersun Yanal kalır mıydı; bence yine kalırdı.
Yönetim de Yanal da Trabzon ile oynayacakları kupa maçını bekliyorlar. Fenerbahçe turu atlarsa durumlar düzelecek mi? Bence zor! Şu bir gerçek; ikinci yarı Antalya takım gibi oynadı. Maalesef Fenerbahçe takım olamadı. Bir takım düşünün hem de mağlup... 80'den sonra iki tane oyuncu değiştiriyor! Her geçen gün de sahada vitaminsiz bir Fenerbahçe görüyoruz. Seyrediyoruz. Sarı-lacivertliler eriyor. Mutlaka bir sebebi vardır. Bunu da çözecek olan yer başkan ve yönetimdir.
AHMET ÇAKAR - BU TRANSFERLERİ BABAM MI YAPTI!
Sezon bitti! F.Bahçe aslında geçen hafta G.Saray maçında çok şey kaybetmişti; ama dün geceki beraberlikle de bence lige veda etti. Aslında dün gece yine kaybediyorlardı ama son saniye golü beraberliği getirdi. F.Bahçe oyunun hiçbir bölümünde iyi oynamadı. Belki son 10-15 dakika yoğun bir baskı kursalar da yediği gollere baktığımızda sezon başından beri gelen hatalar yine gündemdeydi.
Aslında F.Bahçe geçen haftaki gibi ilk golü bulan takım oldu. Mehmet Ekici sonrasında Ozan ve onun güzel pası ile Muriqi klasik gollerinden birini attı. Ama ne olduysa 2. yarı oldu. Antalyaspor kısa sürede goller bulup öne geçti. Aslında teknik anlamda söylenecek çok şey var. Sağ bekte Dirar yol geçen hanı gibi… Gol yedirtmek için her şeyi yaptı. Ekici kurtarıcı olarak sahada ama sezonun ilk yarısında lisansı bile çıkarılmamış! Zajc aylardır oynamıyor. Allah'tan girdi de son saniyede 1 puanı kurtardı. Sonuçta F.Bahçe 1 puan aldı ama bence bu bir puan çok da önemli değil… Rakipler kazanıyor ve Fenerbahçe kötü oynuyor.