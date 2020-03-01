Zeki Uzundurukan: Ali Koç yönetimi her alanda hata yapıyor
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Maçı yorumlayan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirdi.
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