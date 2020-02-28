Ersun Yanal, Cocu'dan sonra en kötü ortalamayı tutturdu
Fenerbahçe'nin Cocu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, geçtiğimiz sezon çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 32 puan toplamış ve 1,68 puanlık ortalama yakalamıştı. Sezon başında “Biz şampiyon olacağız, diğerleri sıralamayı belirlesin” sözleriyle şampiyonlukta iddialı olduklarını dile getiren Yanal, bu sezon 23 haftada 38 puan alarak 1,65 ortalamada kaldı. Cocu ise 10 maçta 9 puan toplayıp 0,9 ortalama tutturmuştu.
Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu yakaladığı 2013-14 sezonunda 74 puan toplayan teknik direktör Ersun Yanal, 2,17'lik puan ortalamasına sahipti. Geçen sezon kurtarıcı sıfatıyla göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak topladığı 32 puan topladığı 1,68'lik ortalama yakalamıştı.
Ersun Yanal gibi iddialı bir isim için bu performans, kadroyu başkasının kurması, takımın psikolojik çöküntü içinde olması gibi gerekçelerle göz ardı edilmişti.
Ancak Yanal, bu sezon 23 haftada 38 puan alarak 1,65 ortalamada kaldı.
YALNIZCA 3 PUAN KAYBETME LÜKSÜNE SAHİP
Sezon başında "Biz şampiyon olacağız, diğerleri sıralamayı belirlesin" iddiasında bulunan Ersun Yanal, ilk sezondaki performansına ulaşabilmek için kalan 11 haftada sadece üç puan kaybetme lüksüne sahip.
Fenerbahçe'nin üç puanlı sistemde yaşadığı sekiz şampiyonlukta 70 puanlı Zico'nun ardından 74 puanla en düşük performansla zirve gören teknik direktör olan Ersun Yanal, şu an da Phillip Cocu ve Erwin Koeman'la yarışıyor! Cocu 10 maçta 9 puan toplayıp 0,9 ortalama tutturmuştu. Koeman ise beş maçta beş puanla bir puan ortalaması yakalamıştı.
SON UMUT TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ
Son şampiyon unvanlı Yanal, iki Hollandalının ardından son 20 yılda Fenerbahçe'de en kötü puan ortalamasına sahip teknik direktör olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Performansıyla birlikte kariyeri de geriye giden Ersun Hoca'nın umudu ise Türkiye Kupası'nda. Şampiyonluk umutları matematiksel olarak sürse de Yanal, zirvenin uzağında kalan takımla Türkiye Kupası'nı kazanarak camiadan özür dilemeyi hedefliyor.
- 28.02.2020
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