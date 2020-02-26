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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Samandıra’da hız kesmek yok

Samandıra’da hız kesmek yok

yenilgisiyle kapatan , izin yapmadan 24. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde çalışan sarılacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ile Rodrigues, antrenmanda yer almadı

yenilgisiyle kapatan , izin yapmadan 24. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde çalışan sarılacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ile Rodrigues, antrenmanda yer almadı
  1. 26.2.2020
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