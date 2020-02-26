Samandıra’da hız kesmek yok
Haftayı Galatasaray yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, izin yapmadan 24. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarılacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Emre ile Rodrigues, antrenmanda yer almadı
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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