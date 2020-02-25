Levent Tüzemen: Gelinen noktada Ali Koç vizyonu iflas etmiştir
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Gelinen noktada Ali Koç vizyonu iflas etmiştir." ifadelerini kullandı.
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