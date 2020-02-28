Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte Ersun Yanal'ın yerine 3 aday - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday

Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday

'in ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan ve ile yolları ayırmayı planlayan , Alman ekolüne dönerek eski başarılarını tekrar yakalamak istiyor.

'de rota Alman ekolüne döndü. Pahalı, ferdi yetenekler yerine takım oyununu benimseyen bir stratejiyle, hem geleceğin takımını oluşturmak hem de kulübü ekonomik olarak rahatlatmak isteyen yönetim, şimdiden bunu yapabilecek teknik direktörleri tartışmaya başladı.

Yabancı bir teknik adam düşünmeyen yönetim, 'da yetişmiş ve Fenerbahçe'de oyuncu veya antrenör olarak görev almış, camiayı tanıyan isimlere yönelerek , Erol Bulut ve 'ı gündeme aldı.

Bu üç isim arasında tecrübe ve uluslararası başarısıyla, özellikle geçtiğimiz aylarda Moldova 'nın başında dünya şampiyonu 'ya karşı 'te oynattığı futbolla Avrupa gündemine oturan Engin Fırat ağır basarken, tarihi 6-0'lık galibiyette Fenerbahçe antrenörü olarak görev yapıyor olması, son derbi mağlubiyetinden sonra deneyimli teknik adamı daha da ilgi çekici hale getirdi.

Tayfun Korkut ise son yıllarda çalıştığı kulüplerde istikrar ve başarı elde edememesine rağmen Bundesliga tecrübesiyle ciddi alternatifler arasında yer alıyor.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 15:46
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