Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek eski başarılarını tekrar yakalamak istiyor.
Fenerbahçe'de rota Alman ekolüne döndü. Pahalı, ferdi yetenekler yerine takım oyununu benimseyen bir stratejiyle, hem geleceğin takımını oluşturmak hem de kulübü ekonomik olarak rahatlatmak isteyen yönetim, şimdiden bunu yapabilecek teknik direktörleri tartışmaya başladı.
Yabancı bir teknik adam düşünmeyen yönetim, Almanya'da yetişmiş ve Fenerbahçe'de oyuncu veya antrenör olarak görev almış, camiayı tanıyan isimlere yönelerek Tayfun Korkut, Erol Bulut ve Engin Fırat'ı gündeme aldı.
Bu üç isim arasında tecrübe ve uluslararası başarısıyla, özellikle geçtiğimiz aylarda Moldova Milli Takımı'nın başında dünya şampiyonu Fransa'ya karşı Paris'te oynattığı futbolla Avrupa gündemine oturan Engin Fırat ağır basarken, tarihi 6-0'lık galibiyette Fenerbahçe antrenörü olarak görev yapıyor olması, son derbi mağlubiyetinden sonra deneyimli teknik adamı daha da ilgi çekici hale getirdi.
Tayfun Korkut ise son yıllarda çalıştığı kulüplerde istikrar ve başarı elde edememesine rağmen Bundesliga tecrübesiyle ciddi alternatifler arasında yer alıyor.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 15:46
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Alexander Sörloth dayı oldu
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...
Toplam 2
Yorum
forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
Toplam 1
Yorum
ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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