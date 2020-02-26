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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Dört büyükler ’ya gitti

Dört büyükler PFDK’ya gitti

ardından dört büyük kulüp çeşitli nedenlerle 'ya sevk edildi. 'de , ve tedbirli, , Rodrigues ve Ozan tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Derbi maçların ardından dört büyük kulüp çeşitli nedenlerle 'ya sevk edildi. 'de , ve tedbirli, , Rodrigues ve Ozan tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. G.Saray'da Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş, tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi. Başkanı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. ise çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
  1. 26.2.2020
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