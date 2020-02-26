Ataşehir’de dev randevu
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak. Sahasında bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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