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26 Şubat 2020, Çarşamba
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’de dev randevu

Ataşehir’de dev randevu

'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. 20. hafta maçında , Galatasaray Doğa 'yı ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak. Sahasında bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. 20. hafta maçında , Galatasaray Doğa 'yı ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak. Sahasında bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
  1. 26.2.2020
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