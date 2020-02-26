Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe, sosyal medya hesabında ilk paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, twitter hesabından Fenerbahçe Bayrağı'nı paylaşıp, "Her şeyimsin sen!" yazdı. Bu tweet binlerce beğeni alırken, taraftarların da olumluolumsuz yorumları vardı.