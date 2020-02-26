'Her şeyimsin sen!' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe 'Her şeyimsin sen!'

'Her şeyimsin sen!'

'Her şeyimsin sen!'

Derbi mağlubiyeti sonrası , sosyal medya hesabında ilk paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, twitter hesabından Fenerbahçe Bayrağı’nı paylaşıp, “Her şeyimsin sen!” yazdı.

Derbi mağlubiyeti sonrası , sosyal medya hesabında ilk paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, twitter hesabından Fenerbahçe Bayrağı'nı paylaşıp, "Her şeyimsin sen!" yazdı. Bu tweet binlerce beğeni alırken, taraftarların da olumluolumsuz yorumları vardı.

  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Her şeyimsin sen!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN