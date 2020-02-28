Vedat Muriç kayıplarda! Formsuzluğunun nedeni...

Ligdeki son golünü 19. haftada oynadıkları Medipol Başakşehir'e karşı kaydeden Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, son dönemlerdeki form düşüklüğü ile dikkat çekiyor.

Kosovalı futbolcu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine flaş bir başlangıç yapmıştı ancak, takımın da son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası Muriç'in performansı eleştiri konusu oldu.

Bazı iddialara göre golcü futbolcu, Lazio ve Tottenham'ın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle devre arası transfer döneminden beri konsantrasyon problemi yaşıyor. Kosova Milli Takımı'nın da büyük dikkatle izlediği Vedat Muriç, ülkesinin EURO 2020 play-off'larında en önemli kozu olarak görülüyor.

Sarı-lacivertli oyuncu ligde son oynanan Galatasaray derbisinde şut dahi çekememişti.