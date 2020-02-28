Vedat Muriç kayıplarda! Formsuzluğunun nedeni... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Muriç kayıplarda! Formsuzluğunun nedeni...

kayıplarda! Formsuzluğunun nedeni...

Vedat Muriç kayıplarda! Formsuzluğunun nedeni...

'nin Kosovalı golcüsü , son haftalardaki suskun görüntüsü ile dikkat çekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapan yıldız futbolcunun ligdeki gol orucu 4 maça çıktı. Muriç'in formsuzluğunun sebepleri tartışılıyor.

Ligdeki son golünü 19. haftada oynadıkları 'e karşı kaydeden 'nin golcüsü , son dönemlerdeki form düşüklüğü ile dikkat çekiyor.

Kosovalı futbolcu sezon başında olduğu sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine flaş bir başlangıç yapmıştı ancak, takımın da son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası Muriç'in performansı eleştiri konusu oldu.

Bazı iddialara göre golcü futbolcu, Lazio ve Tottenham'ın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle devre arası transfer döneminden beri konsantrasyon problemi yaşıyor. Kosova Milli Takımı'nın da büyük dikkatle izlediği Vedat Muriç, ülkesinin EURO 2020 play-off'larında en önemli kozu olarak görülüyor.

Sarı-lacivertli oyuncu ligde son oynanan Galatasaray derbisinde şut dahi çekememişti.

haberin devamı

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriç kayıplarda! Formsuzluğunun nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN