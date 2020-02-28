Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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'de moral yemeği pişmanlık yarattı! ve ...

Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Süper Lig'in 23. haftasında , Kadıköy'deki 21 yıllık namağlup serisine son vermiş ve ezeli rakibi Galatasaray'a, taraftarı önünde 3-1'lik skorla mağlup olarak taraftarını hüsrana uğratmıştı. Maçın ardından istifaya davet edilen Fenerbahçe Başkanı ve 'ın, oyuncularla özel olarak 'moral yemeği'nde buluştu. Ancak, işler istenildiği gibi gitmedi...

Evinde Galatasaray'a karşı şok edici bir yenilgi alan dün moral yemeğinde bir araya geldi...

Takvim'in haberine göre; Kalamış Develi'de düzenlenen yemeğe Başkan , yöneticiler, teknik direktör , yardımcıları ve futbolcular katıldı.

Takımdaki moralleri yükseltmek için düzenlenen organizasyonda herkesin çok üzgün ve keyifsiz olması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların kendi aralarında bile çok fazla konuşmadıkları ve oldukça sessiz kaldıkları gözlendi.

MORAL YOK
Yemekte esen olumsuz hava, derbi yenilgisinin derin izler bıraktığını gösterdi.

ALİ KOÇ VE YANAL ÇOK MESAFELİYDİ
Galatasaray önünde alınan şok yenilgi nedeniyle arası iyice açılan Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yemek boyunca çok mesafeliydi. İkilinin arasında yaşanan gerilim çok açık bir şekilde gözler önüne serildi.

TARAFTARA BORCUMUZ VAR
Futbolcuların dünkü idman öncesi toplantı yaptığı ve son durumu masaya yatırdığı öğrenildi. Kaptan Emre'nin, "Sezonun kalan kısmında taraftara borcumuzu ödemeliyiz" dediği öğrenildi.

  1. 28.02.2020
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