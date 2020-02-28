Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'deki 21 yıllık namağlup serisine son vermiş ve ezeli rakibi Galatasaray'a, taraftarı önünde 3-1'lik skorla mağlup olarak taraftarını hüsrana uğratmıştı. Maçın ardından istifaya davet edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Ersun Yanal'ın, oyuncularla özel olarak 'moral yemeği'nde buluştu. Ancak, işler istenildiği gibi gitmedi...
Evinde Galatasaray'a karşı şok edici bir yenilgi alan Fenerbahçe dün moral yemeğinde bir araya geldi...
Takvim'in haberine göre; Kalamış Develi'de düzenlenen yemeğe Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal, yardımcıları ve futbolcular katıldı.
Takımdaki moralleri yükseltmek için düzenlenen organizasyonda herkesin çok üzgün ve keyifsiz olması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların kendi aralarında bile çok fazla konuşmadıkları ve oldukça sessiz kaldıkları gözlendi.
MORAL YOK
Yemekte esen olumsuz hava, derbi yenilgisinin derin izler bıraktığını gösterdi.
ALİ KOÇ VE YANAL ÇOK MESAFELİYDİ
Galatasaray önünde alınan şok yenilgi nedeniyle arası iyice açılan Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yemek boyunca çok mesafeliydi. İkilinin arasında yaşanan gerilim çok açık bir şekilde gözler önüne serildi.
TARAFTARA BORCUMUZ VAR
Futbolcuların dünkü idman öncesi toplantı yaptığı ve son durumu masaya yatırdığı öğrenildi. Kaptan Emre'nin, "Sezonun kalan kısmında taraftara borcumuzu ödemeliyiz" dediği öğrenildi.
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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