Hıncal Uluç: Bu derbi Fenerbahçe tarihinin en kara günlerinden biridir
A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları masaya yatırdı. Uluç, "Bu derbi fenerbahçe tarihinin en kara günlerinden biridir ama skordan dolayı değil." ifadelerini kulllandı.
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