"Asıl sorun Fenerbahçe'de"

Damien Comolli, F.Bahçe'deki sportif direktörlük görevini bırakmasının ardından ilk kez konuştu. The Athletic'ten David Ornstein'in sorularını yanıtlayan Fransız, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Başkan Ali Koç; Ersun Yanal ve bana sormadan transfer yapınca bu yapının başarısız olacağını anladım" diyen Comolli, "F.Bahçe ligde en iyi kadroyu kurdu ama bir şeyler doğru gitmiyordu. Ben de karar vermek zorundaydım. Kulübün içinde ve etrafında çok fazla negatif ortam vardı. Bence başarısızlığın sebebi buydu" diye konuştu.

RAHAT DEĞİLDİM

Fransız spor adamı, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe'de geçirdiğim 18-19 aylık süreci birkaç cümlede özetlemek çok zor. Başkan bana ve hocaya danışmadan transfer yaptı. Kulübe çok fazla zaman ayırıp çok para harcadığı için bu kararına saygı duydum ama bunu kabul edemedim. Bu durum beni çok fazla rahatsız etti. Kulübü bu çevresel yapıda ileriye götüremezdik. Kendimi hiç rahat hissetmedim ve bu yüzden istifa ettim. Tünelin ucunda ışık göremedim. Ben de tweet attım ve bıraktılar. Tünelin sonu oldukça karanlıktı.

'HEP SÖYLÜYORDUM PROBLEM EKİPTE'

Comolli, yaptığı transferin eleştirilmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Slimani, Fransa'yı salladı. 17 maçta 9 gol, 7 asist. F.Bahçe'de ekibe hep söylüyordum, problem bizde. Eğer bize gelmeden ve bizden sonra iyi oynuyorlarsa, kendimizi sorgulamamız gerekir. Ayew, Swansea'de 33 maç oynamış, 13 gol atmış ve 5 asist yapmış. Fenerbahçe'de 5 asist bile yapmamıştı."

'VEDAT MURİÇ İNGİLTERE'DE OYNAYABİLİR'

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'e övgüler yağdıran Comolli, "Premier Lig'de oynamak için her şeye sahip. Kosova-İngiltere maçındaki performansına bakarsanız Muriç; Keane ve Maguire'ı parçalarına ayırdı. Onların transfer bedeli 130 milyon sterlin. Biz Muriç'i 3.5 milyon euro'ya aldık. Vedat Muriç'i Giroud ile kıyaslıyorum. Giroud, kendisini Giroud yapan Arsene Wenger ile tanıştı. Muriç'in de kendi Wenger'ini bulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.