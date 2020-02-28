Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
Aziz Yıldırım ile zirveye çıkan sarı-lacivertliler, Ali Koç’un başkanlığı döneminde yapılan yatırıma rağmen yanlış teşhisler ve tercihlerle sıradan bir takım hüviyetine büründü.
Çok değil; geçen sezon Fenerbahçe Beko lig ve Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esiyor, sevenlerine futboldaki hayal kırıklığını unutturuyordu. Ama şimdi tabir-i caiz ise Fenerbahçelilerin son kalesi de yıkıldı. 2017'de Avrupa şampiyonu olan, Final Four'un ve hatta finallerin gediklisi olan Obradovic'in Fenerbahçesi'nin yerinde yeller esiyor. Sabah'ın haberine göre Avrupa Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından ligde de üstünlüğü Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe'nin özellikle son Galatasaray yenilgisi taraftarları isyan noktasına getirdi. Peki Fenerbahçe neden bu halde?
GİDENLER ÇOK ARANIYOR
Obradovıc'ın parlattığı başta Bogdanovic, Bjelica, Udoh ve hatta Wanamaker, Melli, Guduric gibi isimler NBA'in yolunu tutarken son iki yıldır yeni transferler beklenenin çok uzağında kaldı. Aslında gelenler kağıt üstünde iyiydi. De Colo, Lauvergne ve Derrick Williams isimlerine kimse itiraz etmezdi ama onların yetenekleri ile Obradovic'in sistem basketbolu uyuşmadı. Obradovic de esneklik göstermedi. Üstüne yaşlanan kadroda ısrar ve yeniden yapılanmaya gidilmemesi de bugünleri getirdi.
YÖNETİMİN İLGİSİ AZ!
Azız Yıldırım basketbol maçlarını takımın hemen arkasından izlerken, o dönemlerde Ozan Balaban her yerde takımın yanındaydı. Ancak yatırımı devam ettirmesine rağmen Başkan Ali Koç ile yönetiminin şubeye aynı ilgiyi göstermediği ve takımı yalnız bıraktığı özellikle sosyal medyada sıkça dillendiriyor. Üstüne taraftarın tüm ısrarına rağmen halen Obradovic ile sözleşme yenilenmemesi de taraftarlara, "Acaba sezon sonunda yollar ayrılıyor mu?" dedirtiyor.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 06:36
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Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Fenerbahçe Beko tanınmaz halde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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