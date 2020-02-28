Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde devir değişti!

Dursun Özbek döneminde Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 5 branşta oynadığı derbiler eziyet haline gelen Galatasaray, ezeli rekabette 38'e 4 geri düşmüştü. Özbek'ten koltuğu devralan Mustafa Cengiz'in gelişiyle sarı-kırmızılı kulübün derbilerdeki kaderi değişti. Bu sezon başından beri futbol, basketbol ve voleybolda oynanan derbilere Galatasaray damga vurdu. İşte ezeli rekabette son durum: Cengiz'in başkanlığındaki Galatasaray 2019-20 sezonunda 5 branşta Fenerbahçe'ye karşı 10 derbide 6 galibiyet-1 beraberlik-3 yenilgi karnesine sahip.

İLKLERİ YAŞADILAR VE YAŞATTILAR

Futbol takımı tam 20 yıl sonra Kadıköy'de kazanırken devamı sadece 3 gün sonra basketbolda geldi. Cengiz ayrıca futbolda 6 derbide (1 galibiyet-5 beraberlik) Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Erkek Basketbol Takımı, normal sezonda tam 18 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerken, Ataşehir'de ilk kez galip geldi. 2011'de de play-off'ta bunu başarmıştı. Erkek Voleybol Takımı sezon başında Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı. Bu da 30 yıl sonra şubenin kazandığı ilk ve tek kupa… Bayan Voleybol Takımı bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi mağlup etti.