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28 Şubat 2020, Cuma
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- derbilerinde devir değişti!

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde devir değişti!

Ezeli rakibi 'ye karşı , ve voleybol olmak üzere 5 branşta oynanan derbilerde 38'e 4 geriye düşen adeta küllerinden doğdu. Futbolda 20, basketbolda ise 18 yıl sonra ezeli rakibinin sahasında kazanan sarı-kırmızılı ekipte erkek voleybol takımı 30 sene sonra ilk kupasını sarı-lacivertli ekibi yenerek kazandı. Aslan'da bayan voleybolcular da bu seriye katıldı.

döneminde ile , ve voleybol olmak üzere 5 branşta oynadığı derbiler eziyet haline gelen , ezeli rekabette 38'e 4 geri düşmüştü. Özbek'ten koltuğu devralan 'in gelişiyle sarı-kırmızılı kulübün derbilerdeki kaderi değişti. Bu sezon başından beri futbol, basketbol ve voleybolda oynanan derbilere Galatasaray damga vurdu. İşte ezeli rekabette son durum: Cengiz'in başkanlığındaki Galatasaray 2019-20 sezonunda 5 branşta Fenerbahçe'ye karşı 10 derbide 6 galibiyet-1 beraberlik-3 yenilgi karnesine sahip.

İLKLERİ YAŞADILAR VE YAŞATTILAR

Futbol takımı tam 20 yıl sonra 'de kazanırken devamı sadece 3 gün sonra basketbolda geldi. Cengiz ayrıca futbolda 6 derbide (1 galibiyet-5 beraberlik) Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Erkek Basketbol Takımı, normal sezonda tam 18 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerken, 'de ilk kez galip geldi. 2011'de de play-off'ta bunu başarmıştı. Erkek Voleybol Takımı sezon başında 'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı. Bu da 30 yıl sonra şubenin kazandığı ilk ve tek kupa… Takımı bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi mağlup etti.

  1. 28.02.2020
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