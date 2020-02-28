Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde devir değişti!
Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 5 branşta oynanan derbilerde 38'e 4 geriye düşen Galatasaray adeta küllerinden doğdu. Futbolda 20, basketbolda ise 18 yıl sonra ezeli rakibinin sahasında kazanan sarı-kırmızılı ekipte erkek voleybol takımı 30 sene sonra ilk kupasını sarı-lacivertli ekibi yenerek kazandı. Aslan'da bayan voleybolcular da bu seriye katıldı.
Dursun Özbek döneminde Fenerbahçe ile futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 5 branşta oynadığı derbiler eziyet haline gelen Galatasaray, ezeli rekabette 38'e 4 geri düşmüştü. Özbek'ten koltuğu devralan Mustafa Cengiz'in gelişiyle sarı-kırmızılı kulübün derbilerdeki kaderi değişti. Bu sezon başından beri futbol, basketbol ve voleybolda oynanan derbilere Galatasaray damga vurdu. İşte ezeli rekabette son durum: Cengiz'in başkanlığındaki Galatasaray 2019-20 sezonunda 5 branşta Fenerbahçe'ye karşı 10 derbide 6 galibiyet-1 beraberlik-3 yenilgi karnesine sahip.
İLKLERİ YAŞADILAR VE YAŞATTILAR
Futbol takımı tam 20 yıl sonra Kadıköy'de kazanırken devamı sadece 3 gün sonra basketbolda geldi. Cengiz ayrıca futbolda 6 derbide (1 galibiyet-5 beraberlik) Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Erkek Basketbol Takımı, normal sezonda tam 18 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerken, Ataşehir'de ilk kez galip geldi. 2011'de de play-off'ta bunu başarmıştı. Erkek Voleybol Takımı sezon başında Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı. Bu da 30 yıl sonra şubenin kazandığı ilk ve tek kupa… Bayan Voleybol Takımı bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi mağlup etti.
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...
Toplam 2
Yorum
forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
Toplam 1
Yorum
ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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