Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray...
A Milli Futbol Takımı'mızın ve İtalya Serie A devi Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia... Adı sıkça Süper Lig kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu için İtalyan medyası, yayınladığı haberde oyuncunun gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyebileceğini açıkladı! İşte 'calciomercato.com' adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı o haber ve transfer detaylarına ilişkin son dakika bilgileri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında, 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Aslan, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Calciomercato.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu flörtü son sürat devam ediyor. Daha önce sarı kırmızılıların İtalyan devine 6 milyon euroluk bonservis bedeli önerildiği hatırlatılan haberde, Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği yazıldı.
PIOLI'NIN VAZGEÇİLMEZİ
Ayrıca Hakan Çalhanoğlu ile ilgili verilen ara başlıkta İtalyan devi Milan'ın teknik direktörü Pioli için Hakan Çalhanoğlu'nun 'vazgeçilmez' olduğu bilgisine de yer verildi.
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, sağ iliopsoas kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino maçının kadrosundan çıkartılmıştı. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 24 müsabakada 5 gol 1 asistle oynarken, 1965 dakika sahada kalmıştı.
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- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 12:26
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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