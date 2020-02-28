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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Transfer duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu Süper Lig devine...

için flaş iddiası! ...

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve İtalya Serie A devi Milan'ın yıldızı için flaş iddia... Adı sıkça Süper Lig kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu için İtalyan medyası, yayınladığı haberde oyuncunun gelecek sezondan itibaren forması giyebileceğini açıkladı! İşte 'calciomercato.com' adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı o haber ve detaylarına ilişkin son dakika bilgileri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da sürpriz gelişme... Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında, 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Aslan, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Calciomercato.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Galatasaray'ın flörtü son sürat devam ediyor. Daha önce sarı kırmızılıların İtalyan devine 6 milyon euroluk bonservis bedeli önerildiği hatırlatılan haberde, Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği yazıldı.

PIOLI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu ile ilgili verilen ara başlıkta İtalyan devi Milan'ın teknik direktörü Pioli için Hakan Çalhanoğlu'nun 'vazgeçilmez' olduğu bilgisine de yer verildi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, sağ iliopsoas kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino maçının kadrosundan çıkartılmıştı. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 24 müsabakada 5 gol 1 asistle oynarken, 1965 dakika sahada kalmıştı.

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  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 12:26
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