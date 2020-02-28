Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Süper Lig'in 23. haftasında 21 yıllık Kadıköy hasretine son veren Galatasaray'da bu büyük zafer etkisini çabuk gösterdi. Yeniden kenetlenme mesajı verilen sarı kırmızılı camia, şampiyonluk hayali için yanıp tutuşurken, sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Galatasaray'ın 24. haftada oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasında, tribünlerde boş yer kalmayacak.
Galatasaray'ın 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de sarı kırmızılı camiada etkisini gösterdi.
Hürriyet'in haberine göre, ligin kalan bölümünde Türk Telekom Stadyumu'nda tamamen dolu tribünlere oynamak isteyen yönetim harekete geçerken, sezon başından bu yana uygulanan 'bilet devir sınırlaması'nı pazar günkü Gençlerbirliği maçı için kaldırdı.
Kombineler dışında kalan 7 bin koltuk da satışa çıkarken, taraftarlar adeta biletlere hücum etti.
Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu randevu için satılan biletlerin 5 bin 500'ü satılırken, maça üç gün kala kalan 1500 bilet sahibini beklemeye başladı.
BEŞ MAÇLIK KOMBİNE
'50 bin Aslan' sloganı ile yola çıkan Galatasaray yönetimi, ayrıca G.Birliği karşılaşması dahil olmak üzere Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak 5 maç için özel bir kombine satışına başladı.
Pazar günkü maçın kapalı gişe olmasını bekleyen yönetim, alınacak olası galibiyetle birlikte şampiyonluk adına satışa sunulan özel kombine paketinin satışlarının patlamasını bekliyor.
Gençlerbirliği maçından sonra Galatasaray iç sahada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile oynayacak.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 10:15
-
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
-
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
-
Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.