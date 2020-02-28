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28 Şubat 2020, Cuma
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'da ' kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...

Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...

Süper Lig'in 23. haftasında 21 yıllık Kadıköy hasretine son veren 'da bu büyük zafer etkisini çabuk gösterdi. Yeniden kenetlenme mesajı verilen sarı kırmızılı camia, şampiyonluk hayali için yanıp tutuşurken, sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Galatasaray'ın 24. haftada oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasında, tribünlerde boş yer kalmayacak.

'ın 21 yıl sonra 'yi Kadıköy'de sarı kırmızılı camiada etkisini gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre, ligin kalan bölümünde Stadyumu'nda tamamen dolu tribünlere oynamak isteyen yönetim harekete geçerken, sezon başından bu yana uygulanan 'bilet devir sınırlaması'nı pazar günkü Gençlerbirliği maçı için kaldırdı.

Kombineler dışında kalan 7 bin koltuk da satışa çıkarken, taraftarlar adeta biletlere hücum etti.

Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu randevu için satılan biletlerin 5 bin 500'ü satılırken, maça üç gün kala kalan 1500 bilet sahibini beklemeye başladı.

BEŞ MAÇLIK KOMBİNE

'50 bin Aslan' sloganı ile yola çıkan Galatasaray yönetimi, ayrıca G.Birliği karşılaşması dahil olmak üzere Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak 5 maç için özel bir kombine satışına başladı.

Pazar günkü maçın kapalı gişe olmasını bekleyen yönetim, alınacak olası galibiyetle birlikte şampiyonluk adına satışa sunulan özel kombine paketinin satışlarının patlamasını bekliyor.

Gençlerbirliği maçından sonra Galatasaray iç sahada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile oynayacak.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 10:15
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