Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç bombaladı: Ali Koç görevi bıraksın!

A Spor'un usta yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında bombaladı.

ET: Dünyaya rezil olduk. Türkiye'de bir kulüp başkanı tribünden atladı. Amigo!

HU: Amigo bile değil. Holigan! Artık bu saatten sonra 'Allahaısmarladık' desin.

HU: Bu haftayla ilgili tek söyleme hakkın olsa ne söylersin?

ET: Dünyaya rezil olduk. Fenerbahçe; İngiltere'de ve Brezilya'dan başka yerlerde bilinmez. Türkiye'de bir kulüp başkanı tribünden atlıyor. Sen bir yerde gördün mü?

HU: Göreceğimi tahmin etmezdim. Biz tarihi bir olay yaşadık.

ET: Amigo kulüp başkanı. Amigoluktan ne farkı var Allah aşkına. Amigolar bile atlamıyorlar ya!

HU: Amigo bile değil. Holigan!

ET: İki cümle söylüyor; diyor ki; "Beni harcatmayın demedim. Beni itip kakmayın dedim." Yahu daha kötü. İtip kakmayın ne demek? "Bana bağıran adamla yüz yüze gelmek istedim." Güzel. Yarın seyirciler de, "Ben hakemle yüzleşeceğim" derse ne olacak?

HU: Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Olmadı, pazartesi kulüpte 2 saat ayırırsın. Efsane olursun.



ÜMİT ÖZAT'A KÜFÜR ETMİŞTİ

ET: Herhalde Ümit Özat'tı. Küfür olayıydı locaya çıkmıştı. Küfrü edenin de Ali Koç olduğu söyleniyordu, geçmişte. Peki, orada bir pankart asıldı, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." Sana şimdi soruyorum, bu cümleden F.Bahçe başkanının haberi vardır. O zaman F.Bahçe başkanı 'Damat'ı sevmiyor. İnan Kıraç'ı.

HU: F.Bahçe tarihinin kara günlerinden biridir. Başkanın bu davranışları ve sürdürür eylemleri. "Ben bir hata yaptım özür dilerim. Hem Fenerbahçe camiasından hem Türkiye'den" diyorsan eğer bunun bedelini ödersin.

ET: Bedeli Allahaısmarladık.

HU: "Artık Allahaısmarladık" dersin 24 saat geçmeden.



6222 SAVCISI NEREDE?

HU: Türkiye'de başka milletler de vardı. Bir imam-cemaat lafı vardır. Başkan şeref tribününden atlıyorsa, diğer taraftarlar beğenmediği zaman kitle halinde atlamaz mı? Atlarsa ne olur? 6222 Sporda Şiddet yasası niye çıktı. 6222 Trakya bölgesi savcısının bu olayla ilgili tek laf ettiğini duyan var mı? Yarın sahaya taraftar inerse suçlu kim olacak?

ET: Ali Koç disipline gitmedi.

HU: TFF yok zaten Türkiye'de. Göstermelik birileri oturuyor. Ben yargının savcısından bahsediyorum. Bu olayı 6222'ye göre sorgulaması lazım.

ET: Beni 6222'den verdiler.



HAKEMLİK İÇİN SON ŞANSTIR

ET: Zekeriya Alp'e güveniyorum. Hata mutlaka yapacaktır. Mesela "Zorlu" olayı bir hatadır ama TFF Başkanı alıp götürdüyse bir şey diyemezsin. F.Bahçe onun acısını şimdi çekiyor. Zekeriya'nın bu sene sonunda bazı şeyleri iyi yapacağını düşünüyorum. Bunlar yeni yönetmelik yapacaklar. Senenin ve öbür senenin hazırlığı olacak. O zaman bu hakem camiasında bazı şeyler düzelecek. Zekeriya hakemlik için son şanstır. Altını çizerek söylüyorum.

HU: Hatayı yeni hakemler yapsa razıyım. Kaşarların bilerek yaptığına inanıyorum.

ET: Bundan sonra lig nasıl olur? İster misin, virüs bize de gelse ligler tatil olsa?

HU: Türkiye'de futboldan beklenti içinde olan kurumlar var. Gazeteler tiraj bekliyor, yayıncı kuruluşlar reyting. F.Bahçe ile G.Saray'ın yarıştığı bir lig düşün, Sivas ile Alanya'nın yarıştığı bir lig düşün. Trabzon ile G.Saray yarışır.



FATİH TERİM ARTIK DİNLENMELİ

HU: Fatih Terim, Devler Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenmeyi marifet sayıyor. "Artık haftada 1 maç yapacağız. Ancak böyle şampiyon olabiliriz" diyor.



ET: "Takımım yaşlı" diyor.

HU: Eskiden böyle miydi?

ET: Takımla beraber o da mı yaşlandı hocam?

HU: Alaçatı olayı Fatih hocayı çok etkiledi. Epey yara aldı. İki yarası var. Bir EURO 2016, diğeri de Alaçatı olayı. EURO 2016'daki sonuçları hazmedemeyip sorunu başkalarında aradı. Terim'in bir süre dinlenmesi lazım.



100 BİN LİRAYA İDDİAYA GİRERİM

ET: Derbi hakemi nasıldı?

HU: Kritik maçların hakemleri, 10 üzerinden 10 olmasa bile yakın yönetimler gösterdi. Bunda bizim payımız var.

ET: Bir gazete, Halil Umut Meler'e gözlemcinin 5 verdiğini diğerlerin 8-8.5 aldığını yazmış. Ben 100 bin lirasına iddiaya girerim 5 almamıştır.