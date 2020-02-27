Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Comolli F.Bahçe'deki krizi böyle açıkladı!

'deki krizi böyle açıkladı!

Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı!

'nin eski sportif direktörü , 'de katıldığı bir podcast yayınında sarı-lacivertli kulüpteki günlerine dair flaş açıklamalar yaptı. Fransız futbol adamı ayrılık nedeni olarak kulüp başkanı 'un kendisinin ve teknik direktör 'ın haberi olmadan yapmasını gösterdi.

'de bir podcast yayınına katılan Fransız futbol adamı , sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Comolli'nin gündeme bomba gibi düşen o sözleri:

"BAŞKAN BENDEN HABERSİZ TRANSFER YAPTI"

Başkan, benim ve teknik direktörün haberi olmadan yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve finansal desteğinden dolayı kararlarına saygı duydum çünkü kendisi kulüp başkanı ve istediğini yapabilir.

"DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİM ANCAK..."

Fakat bu durum beni biraz rahatsız etti. İki seçeneğim vardı; ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler.

"TWEET ATINCA GİTMEME İZİN VERDİLER"

Artık dayanamıyordum ve daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp tweet attım. Bu hareketimin ardından gitmeme müsaade ettiler. Bence, ekonomik zorluklara rağmen iyi bir transfer dönemi geçirdik. Kulübün üzerinde negatif bir hava vardı. Hayal kırıklığına uğradım.

"MURİÇ PREMIER LİG'E UYGUN BİR OYUNCU"

Vedat Muriç, Premier Lig'e uygun bir oyuncu. Gelişimi dikkat çekiyor. Ben onu sürekli Giroud ile mukayese ediyorum. Belki, City ya da Liverpool için hazır değil ancak diğer Premier Lig ekiplerinde forma giyebilir. Profesyonel ve çok çalışıyor. İngilizcesi de çok iyi.

haberin devamı

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 12:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN