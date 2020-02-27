Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı!
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, İngiltere'de katıldığı bir podcast yayınında sarı-lacivertli kulüpteki günlerine dair flaş açıklamalar yaptı. Fransız futbol adamı ayrılık nedeni olarak kulüp başkanı Ali Koç'un kendisinin ve teknik direktör Ersun Yanal'ın haberi olmadan transfer yapmasını gösterdi.
İngiltere'de bir podcast yayınına katılan Fransız futbol adamı Damien Comolli, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Comolli'nin gündeme bomba gibi düşen o sözleri:
"BAŞKAN BENDEN HABERSİZ TRANSFER YAPTI"
Başkan, benim ve teknik direktörün haberi olmadan transfer yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve finansal desteğinden dolayı kararlarına saygı duydum çünkü kendisi kulüp başkanı ve istediğini yapabilir.
"DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİM ANCAK..."
Fakat bu durum beni biraz rahatsız etti. İki seçeneğim vardı; ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler.
"TWEET ATINCA GİTMEME İZİN VERDİLER"
Artık dayanamıyordum ve daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp tweet attım. Bu hareketimin ardından gitmeme müsaade ettiler. Bence, ekonomik zorluklara rağmen iyi bir transfer dönemi geçirdik. Kulübün üzerinde negatif bir hava vardı. Hayal kırıklığına uğradım.
"MURİÇ PREMIER LİG'E UYGUN BİR OYUNCU"
Vedat Muriç, Premier Lig'e uygun bir oyuncu. Gelişimi dikkat çekiyor. Ben onu sürekli Giroud ile mukayese ediyorum. Belki, City ya da Liverpool için hazır değil ancak diğer Premier Lig ekiplerinde forma giyebilir. Profesyonel ve çok çalışıyor. İngilizcesi de çok iyi.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 12:57
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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