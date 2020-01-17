Damien Comolli'den flaş ayrılık açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde istifa ederek Fenerbahçe Kulübü ile yollarını ayıran sportif direktör Damien Comolli, sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte göreve başlayan ve geçtiğimiz günlerde istifasını vererek sarı-lacivertli kulüp ile yollarını ayıran Damien Comolli, sosyal medya üzerinden ayrılığıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
"Daha önce de birçok kez ayrılmak istediğimi başkana ilettim ancak olmadı. Bu süre zarfında görevime tamamen konsantre olmuş şekilde çalıştım ve büyük finansal kısıtlamalarımıza rağmen rekabetçi bir takım oluşturmaya çalıştım."
"Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım."
"Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum."
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 19:10
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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