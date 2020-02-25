Son 22 yılın en kötüsü

İkinci yarının ilk iki haftasında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, sonraki 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. 6 karşılaşmada yalnızca 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı. Kanarya, 1997-1998 sezonunun ikinci yarısındaki ilk 6 maçında bu sadece 6 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonu liderin 4 puan gerisinde tamamlamıştı.