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25 Şubat 2020, Salı
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Son 22 yılın en kötüsü

Son 22 yılın en kötüsü

İkinci yarının ilk iki haftasında sahadan galibiyetle ayrılan , sonraki 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. 6 karşılaşmada yalnızca 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı.

İkinci yarının ilk iki haftasında sahadan galibiyetle ayrılan , sonraki 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. 6 karşılaşmada yalnızca 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı. Kanarya, 1997-1998 sezonunun ikinci yarısındaki ilk 6 maçında bu sadece 6 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe, ezeli rakibi 'ın şampiyon olduğu sezonu liderin 4 puan gerisinde tamamlamıştı.

  1. 25.2.2020
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