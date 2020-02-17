Emre Belözoğlu'da çifte yırtık!
MKE Ankaragücü maçında oyuna girdikten sonra sakatlanıp çıkan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı" denildi. Derbide forma giyemeyecek olan Emre'Belözoğlu'nun en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Emre Belözoğlu'da çifte yırtık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.