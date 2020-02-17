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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'da çifte yırtık!

Emre Belözoğlu'da çifte yırtık!

MKE Ankaragücü maçında oyuna girdikten sonra sakatlanıp çıkan 'nun sol bacağında yırtık tespit edildi.

'ye 'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı" denildi. Derbide forma giyemeyecek olan Emre'Belözoğlu'nun en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

  1. 17.2.2020
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