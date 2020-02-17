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17 Şubat 2020, Pazartesi
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500. maç 11. kupa

500. maç 11. kupa

’nin başında 500. sınavına çıkan Obradovic 11’inci kupasını kazandı

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü , dün akşam 500. maçına çıktı. , ile oynanan Finali'nde mutlu sona ulaşırken, Sırp hoca da 11. kez kupa sevinci yaşadı. Kanarya ile 1 Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 kazanan Obra, Türkiye Kupası'nda da 3. kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren tecrübeli hoca, 500 karşılaşmanın 378'inde galibiyet elde etti. Maçtan sonra kısa bir açıklama yapan Obradovic, "Maçı kazanmak kolay olmadı. Bütün Fenerbahçe ailesini tebrik ediyorum. Başkanıma, asbaşkanıma, buraya gelen mutheşem taraftarlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
  1. 17.2.2020
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