Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kafilesi belli oldu! Hasan Ali...
Süper Lig'in 22. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertliler de Hasan Ali Kaldırım da kafilede yer aldı.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekibin Ankaragücü kafilesi belli oldu.
KADRODA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 16:34
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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