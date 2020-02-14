Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kafilesi belli oldu! Hasan Ali... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kafilesi belli oldu! Hasan Ali...

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maç kafilesi belli oldu! Hasan Ali...

'in 22. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertliler de da kafilede yer aldı.

'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekibin Ankaragücü kafilesi belli oldu.

KADRODA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR:

Altay Bayındır, , Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, , Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 16:34
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