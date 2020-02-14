MKE Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi Ankaragücü küme düşme hattında bulurken, puan veya puanların hesabını yapıyor. Fenerbahçe ise, galibiyet serisine başlamak için ilk adımı atmak istiyor. Garry Rodrigues'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yıldız futbolcunun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel ilk 11'i...
14 Şubat 2020 Cuma 01:56
Güncelleme: 14.02.2020 01:56
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Ligdeki son 3 maçını zirve yarışı yaptığı Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 5 puan çıkarmıştı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yeni rotayı çizdi.
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Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinden milli araya kadar oynanacak 6 maçı da kazanmaları istedi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı bu süreçte 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler bu hedef doğrultusunda ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Başkentte zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, mücadeleden galip ayrılıp Galatasaray derbisine moralli girmeyi amaçlıyor.
GARRYRODRIGUES YOK!
Fenerbahçe'deAnkaragücü maçı öncesi GarryRodrigues şoku yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden GarryRodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan yıldız futbolcu bu süreçte MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında sahadaki yerini alamayacak.