MKE Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi Ankaragücü küme düşme hattında bulurken, puan veya puanların hesabını yapıyor. Fenerbahçe ise, galibiyet serisine başlamak için ilk adımı atmak istiyor. Garry Rodrigues'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yıldız futbolcunun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel ilk 11'i...

14 Şubat 2020 Cuma 01:56 Güncelleme: 14.02.2020 01:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





