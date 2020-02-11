Yıldızlardan teröre lanet

İdlip'te şehit düşen 5 Türk askerinin haberi ülkeyi yasa boğarken, spor camiası da bu acıya sessiz kalmadı. Birçok kulüp, futbolcu sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Bu isimlerden ikisi de Fenerbahçe'nin oyuncuları Serdar ve Sadık'tı. Serdar, "Türk'ün bir damla yaşı, yok edecek dağı taşı. Kininizi diri tutun" yazdı. Sadık ise, "Dalımızı kıranın, ağacını kökünden sökeriz" ifadelerini kullandı.