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11 Şubat 2020, Salı
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Yıldızlardan teröre lanet

Yıldızlardan teröre lanet

'te şehit düşen 5 askerinin haberi ülkeyi yasa boğarken, spor camiası da bu acıya sessiz kalmadı. Birçok kulüp, futbolcu tepkisini dile getirdi.

'te şehit düşen 5 askerinin haberi ülkeyi yasa boğarken, spor camiası da bu acıya sessiz kalmadı. Birçok kulüp, futbolcu tepkisini dile getirdi. Bu isimlerden ikisi de 'nin oyuncuları ve 'tı. Serdar, "Türk'ün bir damla yaşı, yok edecek dağı taşı. Kininizi diri tutun" yazdı. Sadık ise, "Dalımızı kıranın, ağacını kökünden sökeriz" ifadelerini kullandı.

  1. 11.2.2020
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