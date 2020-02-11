Ersun Yanal'ın denemesi pahalıya patladı! Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de savunmanın göbeği hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihi de büyük sorunlara yol açtı...

Sezon başından bu yana hem defansın merkezinde hem de sol bekte ciddi eksikleri olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Jailson planını hayata geçirdi. Geçen yıl Josef de Souza'nın yerine orta sahaya alınan Jailson, kariyerinde ilk kez stopere kaydı.

Milliyet'in haberine göre Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 13 haftada stoper olarak oynarken, 5 kez de oyuna sonradan girdiği maçlarda orta sahada görev aldı.

JAILSON TERCİHİ TUTMADI!

24 yaşındaki oyuncunun defansta oynadığı 13 maçta Fenerbahçe 3 kez yenilirken, 7 maçı kazandı, 3 kez de berabere kaldı. Toplamda 6 maçta puan kaybedilirken, 5 maçta Jailson'un bizzat bireysel hataları öne çıktı.

Yıldız futbolcu, sezon başında yeni bölgesine aşina olmadığı için bireysel hatalarla sorun yaşadı. 3. haftada 1-1 biten Trabzonspor maçında yerini kaybedince Ekuban'ın beraberlik golü geldi.

4. haftada topla çıkarken kaptırınca Alanyaspor'un golü buldu ve 3-1'lik yenilgi yaşandı. 7. haftada Antalyaspor'a evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Jailson son adam iken rakibini kaçırınca gol yenildi. 20. haftadaki 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinde takım 1-0 öndeyken, Sörloth'u arkasına kaçıran Jailson, sıkıntı çekti.

BİR TEK SERDAR

Son oynanan Alanyaspor maçında da 2 penaltıya sebebiyet veren Jailson, 1-1'lik beraberlikte öne çıktı. Bu 5 maçta toplamda 13 puan yitiren Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Serdar Aziz dışında istikrar bulunamadı. Adil Rami ligde 45 dakika süre alırken, Sadık sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz istenen fizik seviyede değil. Sezon başında kadroya katılan Zanka da devre arasında ayrıldı.