Lazio Muriç için devreye girdi! İşte yapılacak teklif
Serie A'da zirve mücadelesi veren İtalyan ekibinin gelecek sezon Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak istediği bildirildi. Fenerbahçe'de gösterdiği performansı yakın takibe alan Lazio yetkilileri, sezon sonunda sarı-lacivertli takımın kapısını çalacak. İşte İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye yapacağı teklif...
11 Şubat 2020 Salı 06:51
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Vedat Muriç Avrupa devlerini peşine taktı... Yaz transfer sezonunda Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanarak Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe'ye sezon sonu teklif yağacak.
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Kosovalı golcü, Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra, milli takımda da etkili bir futbol ortaya koydu ve Avrupa pazarında ismini iyiden iyiye duyurmaya başladı.
İngiltere Premier Lig'den Tottenham, Aston Villa, Burnley ve Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Vedat Muriç için bu kez de İtalyan devi düğmeye bastı.
Sarı-lacivertli takımdabu sezon golleriyledikkat çeken VedatMuriç için Lazio da devreyegirdi. İtalyan kulübününgelecek sezonkihedefleri için Kosovalıforveti kadrosuna katmakistediği iddia edildi.
Bu sezon İtalya Ligi Serie A'nın sivrilen takımlarından olan Lazio, Inter ve Juventus'la birlikte zirve yarışında bulunurken, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında gol bölgesinde Vedat Muriç'in önemli bir yer teşkil ettiği belirtildi.