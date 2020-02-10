Comolli fiyaskosu
Ali Koç ile tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, transfer konusundaki 'fiyasko' denilecek hamleler yaptı. Comolli'yi sportif direktörlüğe getiren Koç, bu süreçte 30 transfer yaptı. Bunların 9'u geri gönderildi. Ali Koç'un 'prensi' Comolli, ocak ayının ortasında istifa edip gitti.
Ali Koç ile tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, transfer konusundaki 'fiyasko' denilecek hamleler yaptı. Comolli'yi sportif direktörlüğe getiren Koç, bu süreçte 30 transfer yaptı. Bunların 9'u geri gönderildi. Ali Koç'un 'prensi' Comolli, ocak ayının ortasında istifa edip gitti.
- 10.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Comolli fiyaskosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.