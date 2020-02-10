Comolli fiyaskosu

Ali Koç ile tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, transfer konusundaki 'fiyasko' denilecek hamleler yaptı. Comolli'yi sportif direktörlüğe getiren Koç, bu süreçte 30 transfer yaptı. Bunların 9'u geri gönderildi. Ali Koç'un 'prensi' Comolli, ocak ayının ortasında istifa edip gitti.