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10 Şubat 2020, Pazartesi
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fiyaskosu

Comolli fiyaskosu

ile tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan , konusundaki 'fiyasko' denilecek hamleler yaptı. 'yi sportif direktörlüğe getiren Koç, bu süreçte 30 transfer yaptı. Bunların 9'u geri gönderildi. Ali Koç'un 'prensi' Comolli, ocak ayının ortasında istifa edip gitti.

ile tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan , konusundaki 'fiyasko' denilecek hamleler yaptı. 'yi sportif direktörlüğe getiren Koç, bu süreçte 30 transfer yaptı. Bunların 9'u geri gönderildi. Ali Koç'un 'prensi' Comolli, ocak ayının ortasında istifa edip gitti.

  1. 10.2.2020
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