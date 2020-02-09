Vefa Küçük: Devletimizin yanındayız
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Küçük, "Biz devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı desteklemeye ve bizi yönetenlerin yanından yer almaya devam edeceğiz. 3 Temmuz kumpasına uğrayan eski başkanımız Aziz Yıldırım hukuk nazarında beraat etti. Vicdanlarımızda beraat etmişti zaten. Haklılığını biliyorduk. Ancak bizden başka kimse bilmek istemiyordu. UEFA'ya şikayet yazısı yazanlar, 'cezaevinden çıkamaz' diyenler, Türkiye Futbol Federasyonuna itiraz edenler mahcup oldu. Yıldırım ve F.Bahçe haklı çıktı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için bu eziyetlere katlandı" diye konuştu.
- 9.2.2020
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