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09 Şubat 2020, Pazar
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Muriç yine sessiz

Muriç yine sessiz

Bu sezon attığı gollerle 'nin öne çıkan isimlerinden olan , maçından sonra dün akşam da suskundu.

Bu sezon attığı gollerle 'nin öne çıkan isimlerinden olan , maçından sonra dün akşam da suskundu. Attığı bir golde ofsayta kalan Kosovalı yıldız, pozisyona girmekte zorlandı. savunmasının yakın markaj uyguladı golcü futbolcu, birçok kez top alabilmek için kendi yarı alanına kadar geldi.

  1. 9.2.2020
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