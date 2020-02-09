Muriç yine sessiz
Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Vedat Muriç, Trabzonspor maçından sonra dün akşam da suskundu.
Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Vedat Muriç, Trabzonspor maçından sonra dün akşam da suskundu. Attığı bir golde ofsayta kalan Kosovalı yıldız, pozisyona girmekte zorlandı. Alanyaspor savunmasının yakın markaj uyguladı golcü futbolcu, birçok kez top alabilmek için kendi yarı alanına kadar geldi.
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