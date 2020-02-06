Ersun Yanal’dan yedeklere şans

Ersun Yanal, Kırklarelispor karşısında yedek oyunculara şans verdi. Son Trabzonspor maçı onbirinden sadece Garry Rodrigues, Isla ve Jailson ilk onbirde yer aldı. Kalede Harun oynadı. Deniz sol bekte forma giydi. Rami, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi ve Mevlüt de ilk 11'de sahaya çıktılar.