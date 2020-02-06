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06 Şubat 2020, Perşembe
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’dan yedeklere şans

Ersun Yanal’dan yedeklere şans

, Kırklarelispor karşısında yedek oyunculara şans verdi. maçı onbirinden sadece , Isla ve Jailson ilk onbirde yer aldı. oynadı. Deniz sol bekte forma giydi. Rami, Tolgay, Zajc, , Ferdi ve Mevlüt de ilk 11'de sahaya çıktılar

Ersun Yanal, Kırklarelispor karşısında yedek oyunculara şans verdi. maçı onbirinden sadece , Isla ve Jailson ilk onbirde yer aldı. oynadı. Deniz sol bekte forma giydi. Rami, Tolgay, Zajc, , Ferdi ve Mevlüt de ilk 11'de sahaya çıktılar.

  1. 6.2.2020
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