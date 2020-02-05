HaberlerGaleriGMG Kırklarelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlardan yoğun ilgi!
GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlardan yoğun ilgi!
Süper Lig'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından heyecan Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla tam gaz sürüyor. Çeyrek final aşamasına gelinen kupanın ilk mücadelesinde Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor'a konuk oldu. Şehirdeki heyecan tam manasıyla hissedilirken, stata sığmayan taraftarlar mücadeleyi çatılardan takip etti. İşte o görüntüler...
5 Şubat 2020 Çarşamba 15:02
Güncelleme: 05.02.2020 15:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe, Kırklareli'de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi. Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe olurken, Kırklareli Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu.
Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı. Karşılaşma öncesinde Kırklareli Emniyeti'nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.