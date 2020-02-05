GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlardan yoğun ilgi!

Süper Lig'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından heyecan Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla tam gaz sürüyor. Çeyrek final aşamasına gelinen kupanın ilk mücadelesinde Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor'a konuk oldu. Şehirdeki heyecan tam manasıyla hissedilirken, stata sığmayan taraftarlar mücadeleyi çatılardan takip etti. İşte o görüntüler...