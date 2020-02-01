''PSV bana güven verdi''
PSV, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İsviçreli sol bek için Milan'a 1 milyon euro kiralama, sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödenecek. Rodriguez yaptığı açıklamada, "Birkaç kulüp beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" dedi.
PSV, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İsviçreli sol bek için Milan'a 1 milyon euro kiralama, sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödenecek. Rodriguez yaptığı açıklamada, "Birkaç kulüp beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" dedi.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
''PSV bana güven verdi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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