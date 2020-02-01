''PSV bana güven verdi''

PSV, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İsviçreli sol bek için Milan'a 1 milyon euro kiralama, sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödenecek. Rodriguez yaptığı açıklamada, "Birkaç kulüp beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" dedi.