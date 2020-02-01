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01 Şubat 2020, Cumartesi
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''PSV bana güven verdi''

, 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. sol bek için 'a 1 milyon euro kiralama, sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödenecek. Rodriguez yaptığı açıklamada, "Birkaç kulüp beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" dedi.

, 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. sol bek için 'a 1 milyon euro kiralama, sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödenecek. Rodriguez yaptığı açıklamada, "Birkaç kulüp beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" dedi.

  1. 1.2.2020
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