Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da!



İşte o fotoğraf;

SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette, 19 Şubat 1992 tarihinde Fransa'nın Le Mans şehrinden doğdu. Babasının teknik direktör olarak görev aldığı FC Tours takımında futbola amatör olarak başlayan Simon Falette, 2007 yılında Lorient takımının alt yapısına transfer oldu.

2012 yılına kadar burada top koşturan Gine asıllı Fransız futbolcu, 2012-2013 sezonunda Stade Lavallois takımına kiralandı. Bir sonraki yıl ise Stade Brest 29 takımına kiralanan Fransız futbolcu, burada beğenilince bonservisi ile birlikte takıma dahil edildi.

2016 yılında Metz takımına bonservisi elinde bir şekilde transfer olan oyuncu, 2017 yılında Eintracht Frankfurt takımında 2 milyon 700 bin Euro bedelle transfer oldu.

Stoper mevkinde forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.

MİLLİ TAKIM HAKKINDA...

Falette Fransa'da doğdu ve Fransız Guyanası ve Gine kökenli. 2015 yılında Fransız Guyanası milli futbol takımına çağrıldı . Ekim 2018'de, büyükannesinin orada doğması temelinde Gine milli takımı tarafından yaklaşıldı . Gine'ye ilk çıkışını 18 Kasım 2018'de Fildişi Sahili'ne karşı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yaptı.