Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Stoperde sorun yaşayan ve bu kapsamda uzun bir süredir çalışma yürüten Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette'i İstanbul'a getirdi. Son dakika transfer haberinin ardından futbolcu, transfer gündeminin bir anda zirvesine yerleşince oyuncunun hangi takımlarda oynadığı, pozisyonu ve hakkındaki bilinmeyenler de merak edilmeye başlandı... Peki, Simon Falette kimdir ve kaç yaşında? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı Simon Falette ve hangi takımda oynadığı hakkında bazı bilgiler... Kariyerine Fransa'da başlayan Gineli oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtı haberimizde...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli savunmacı Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da!
İşte o fotoğraf;
SIMON FALETTE KİMDİR?
Simon Falette, 19 Şubat 1992 tarihinde Fransa'nın Le Mans şehrinden doğdu. Babasının teknik direktör olarak görev aldığı FC Tours takımında futbola amatör olarak başlayan Simon Falette, 2007 yılında Lorient takımının alt yapısına transfer oldu.
2012 yılına kadar burada top koşturan Gine asıllı Fransız futbolcu, 2012-2013 sezonunda Stade Lavallois takımına kiralandı. Bir sonraki yıl ise Stade Brest 29 takımına kiralanan Fransız futbolcu, burada beğenilince bonservisi ile birlikte takıma dahil edildi.
2016 yılında Metz takımına bonservisi elinde bir şekilde transfer olan oyuncu, 2017 yılında Eintracht Frankfurt takımında 2 milyon 700 bin Euro bedelle transfer oldu.
Stoper mevkinde forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.
MİLLİ TAKIM HAKKINDA...
Falette Fransa'da doğdu ve Fransız Guyanası ve Gine kökenli. 2015 yılında Fransız Guyanası milli futbol takımına çağrıldı . Ekim 2018'de, büyükannesinin orada doğması temelinde Gine milli takımı tarafından yaklaşıldı . Gine'ye ilk çıkışını 18 Kasım 2018'de Fildişi Sahili'ne karşı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yaptı.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 15:09
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Fenerbahçe hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Dost Sezon bitecek Fener hala eksik. Bunun sorumlusu kim?
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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