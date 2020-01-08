Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da! | Simon Falette kimdir? Kaç yaşında, özellikleri neler, hangi takımlarda oynadı? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!

için 'da!

Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!

Stoperde sorun yaşayan ve bu kapsamda uzun bir süredir çalışma yürüten , temsilcisi 'ta forma giyen Gineli savunmacı 'i 'a getirdi. Son dakika transfer haberinin ardından futbolcu, transfer gündeminin bir anda zirvesine yerleşince oyuncunun hangi takımlarda oynadığı, pozisyonu ve hakkındaki bilinmeyenler de merak edilmeye başlandı... Peki, Simon Falette kimdir ve kaç yaşında? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı Simon Falette ve hangi takımda oynadığı hakkında bazı bilgiler... Kariyerine Fransa'da başlayan Gineli oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ekiplerinden 'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli savunmacı , için 'da!

İşte o fotoğraf;

SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette, 19 Şubat 1992 tarihinde Fransa'nın Le Mans şehrinden doğdu. Babasının teknik direktör olarak görev aldığı FC Tours takımında futbola amatör olarak başlayan Simon Falette, 2007 yılında Lorient takımının alt yapısına transfer oldu.

2012 yılına kadar burada top koşturan Gine asıllı Fransız futbolcu, 2012-2013 sezonunda Stade Lavallois takımına kiralandı. Bir sonraki yıl ise Stade Brest 29 takımına kiralanan Fransız futbolcu, burada beğenilince bonservisi ile birlikte takıma dahil edildi.

2016 yılında Metz takımına bonservisi elinde bir şekilde transfer olan oyuncu, 2017 yılında Eintracht Frankfurt takımında 2 milyon 700 bin Euro bedelle transfer oldu.

Stoper mevkinde forma giyen 1.85 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.

Fenerbahçe'de Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette

MİLLİ TAKIM HAKKINDA...

Falette Fransa'da doğdu ve Fransız Guyanası ve Gine kökenli. 2015 yılında Fransız Guyanası milli futbol takımına çağrıldı . Ekim 2018'de, büyükannesinin orada doğması temelinde Gine milli takımı tarafından yaklaşıldı . Gine'ye ilk çıkışını 18 Kasım 2018'de Fildişi Sahili'ne karşı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yaptı.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 15:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN