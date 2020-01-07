Ozan Tufan'dan flaş transfer açıklaması!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte takımdaki geleceği, Emre Belözoğlu ve Gustavo gibi birçok konuya değinen Tufan'ın açıklamaları...

İŞTE OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Daha iyi olacağımın garantisini veriyorum. Takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum."

"Sergen Hoca, kendisinin düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi. Beni iyi yerlere getirmek için gayret gösterdi. Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum."

"Şu an önceliğim verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak."

"Fenerbahçe'de ve diğer büyük kulüplerde yıllardır futbolcu çıkmıyor. Emre abi, Ersun hoca ve diğer bütün hocalarımızın da istediği gibi altyapıdan oyuncu çıkarmak. Ama bende olduğu gibi birden yüklenildiğinde o değişkenliği atlatması zor oluyor oyuncunun."

"Benim aklımda başka takıma gitmek yok"

"EURO 2020'de zor bir grubumuz var. Genç bir ekibiz. Bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerimizin kalitesinin üst seviye olduğu bir grup. Bence şansımız eskiye göre daha yüksek. Bunu maç oynayarak yaşıyoruz."

"Ben orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum, eğer bir pozisyonda eksik varsa orada oynamaya çalışıyorum, diğer futbolcularda aynı şekilde katkı sağlıyor. Hocam nerede oynamamı isterse Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyorum."

Emre abi ve Gustavo farklı özellikleri olan, tecrübeli isimler. İkisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Tercihi hoca yapıyor. Biz sahaya çıktığımızda orada yüzde 100 oynamak zorunda. Sahada yüzde 100'ünü vermeyen biri olursa verim alamayız.