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07 Ocak 2020, Salı
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'dan flaş transfer açıklaması!

Ozan Tufan'dan flaş transfer açıklaması!

'in ikinci sezonu için hazırlıklarını 'da sürdüren 'de tecrübeli oyuncu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen başarılı oyuncu takımdaki geleceği hakkında da konuştu.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren 'nin başarılı futbolcusu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte takımdaki geleceği, Emre Belözoğlu ve Gustavo gibi birçok konuya değinen Tufan'ın açıklamaları...

İŞTE OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Daha iyi olacağımın garantisini veriyorum. Takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum."

"Sergen Hoca, kendisinin düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi. Beni iyi yerlere getirmek için gayret gösterdi. Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum."

"Şu an önceliğim verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak."

"Fenerbahçe'de ve diğer büyük kulüplerde yıllardır futbolcu çıkmıyor. Emre abi, Ersun hoca ve diğer bütün hocalarımızın da istediği gibi altyapıdan oyuncu çıkarmak. Ama bende olduğu gibi birden yüklenildiğinde o değişkenliği atlatması zor oluyor oyuncunun."

"Benim aklımda başka takıma gitmek yok"

"EURO 2020'de zor bir grubumuz var. Genç bir ekibiz. Bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerimizin kalitesinin üst seviye olduğu bir grup. Bence şansımız eskiye göre daha yüksek. Bunu maç oynayarak yaşıyoruz."

"Ben orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum, eğer bir pozisyonda eksik varsa orada oynamaya çalışıyorum, diğer futbolcularda aynı şekilde katkı sağlıyor. Hocam nerede oynamamı isterse Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyorum."

Emre abi ve Gustavo farklı özellikleri olan, tecrübeli isimler. İkisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Tercihi hoca yapıyor. Biz sahaya çıktığımızda orada yüzde 100 oynamak zorunda. Sahada yüzde 100'ünü vermeyen biri olursa verim alamayız.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 14:16
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