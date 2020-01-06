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06 Ocak 2020, Pazartesi
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’de karar anı

Simon Falette’de karar anı

Frankfurt’un sportif direktörü Bobic, F.Bahçe’nin de radarında olan Gineli stoperin durumunun ‘24 saat içinde belli olacağını’ açıkladı.

Alman basını, ve Köln'ün ilgilendiği 'nin kararını bugün vereceğini duyurdu. 'un sportif direktörü Fredi Bobic, Gineli stoper konusunda yaptığı açıklamada, "Falette için talepler var. O da oynamak istiyor. Bu yüzden dileğini yerine getirdik. Ancak bu önümüzdeki 24 saat içinde kesinleşmek zorunda. Bizim de planlarımız var ve sonucu görmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı bildirildi. 27 yaşındaki Falette, 2017 yılında Metz'den 2.7 milyon euro karşılığında Frankfurt'a transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da 1 maça çıkan tecrübeli savunmacı, stoperin dışında sol bekte de oynayabiliyor.

  1. 6.1.2020
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