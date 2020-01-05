Mauricio Isla evlendi
Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, çocuğunun annesi olan Gala Caldirola ile evlendi. Kilisede evlenen çiftin düğün töreni, ülkesi Şili'de düzenlendi.
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte futbolcular tatile çıkarken, Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Mauricio Isla evlendi.
Şilili sağ bek, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu 27 yaşındaki Gala Caldirola ile 29 Mayıs'ta İspanya'nın Altea kasabasında düzenlenen resmi nikahla dünya evine girmişti.
KİLİSEDE EVLENDİLER
Fenerbahçe'nin kamp dönemi başlamadan önce ülkesi Şili'ye giden Isla, çocuğunun annesi Gala Caldirola ile bir kilisede hayatını birleştirdi.
- 05.01.2020
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