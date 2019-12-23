Ara transfer dönemi kapsamında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan ve yaratacağı bütçe ile yeni transferler yapacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızı Mauricio Isla'ya dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Peki, Şilili oyuncuya kim talip oldu ve bu dünya devinin transferde verdiği para kararı ne? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...