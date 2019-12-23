Fenerbahçe'ye Isla piyangosu! Dünya devi talip oldu...
Ara transfer dönemi kapsamında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan ve yaratacağı bütçe ile yeni transferler yapacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızı Mauricio Isla'ya dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Peki, Şilili oyuncuya kim talip oldu ve bu dünya devinin transferde verdiği para kararı ne? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
23 Aralık 2019 Pazartesi 14:22
Güncelleme: 23.12.2019 15:43
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Fenerbahçe'de ara transfer öncesi son dakika haberleri sıklaşmaya başladı...
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Listesine aldığı isimler üzerinden yaptığı hamleleri sürdüren sarı lacivertliler diğer yandan da takım içi çalışmalarını sürdürüyor...
Bir çok isimle sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı lacivertlilerde performansı beğeniler isimlerin takımda kalması isteniyor.
Bu kapsamda Ozan Tufan, Isla, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım üzerinden bir karar verilmek üzere...
Bu karar neticesinde bu isimler ile sözleşme imzalanması bekleniyor...