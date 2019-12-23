Kadıköy'de bu da oldu! Kimse fark etmedi ama Gökhan...
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş Caner Erkin, Lens ve Gökhan Gönül bir kez daha eski takımlarına karşı forma giydiler. Bu özellikleri bakımından gözler bu isimlerin de ayrıca üstündeydi... Ve Kadıköy'de bu isimlerle ilgili ekranlara yansımayan anlar vardı... Peki, yaşananlar nelerdi ve ortaya çıkan farklı durum neydi? İşte ayrıntılar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 11:07
Güncelleme: 23.12.2019 11:39
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken sarı lacivertliler sahada 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Mücadelede dikkat çeken ayrıntılar ve ekranlara yansımayan anlar vardı...
İşte Kadıköy'deki maçta kimsenin çok dikkat edemediği ve ekranlara da taşınmayan o detay...
Daha önce Fenerbahçe formasıyla mücadele eden isimlerden Caner, Lens ve Gökhan bir kez daha eski takımlarına karşı 3 puan savaşı verdi.
İLK CANER ÇAĞRILDI...
Maç öncesi ısınma hareketleri esnasında takımlarını desteklemek için Kadıköy'deki deplasman tribününü dolduran Beşiktaş taraftarı, bu isimlerden ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere davet etti.