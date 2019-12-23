Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş Caner Erkin, Lens ve Gökhan Gönül bir kez daha eski takımlarına karşı forma giydiler. Bu özellikleri bakımından gözler bu isimlerin de ayrıca üstündeydi... Ve Kadıköy'de bu isimlerle ilgili ekranlara yansımayan anlar vardı... Peki, yaşananlar nelerdi ve ortaya çıkan farklı durum neydi? İşte ayrıntılar...