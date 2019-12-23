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Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla sarı-lacivertiler oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç kaydetti. Beşiktaş'ın ise tek golü Atiba'dan geldi. Spor yazarları da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı yorumlar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 07:30
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SİNAN VARDAR - MUTLU MUSUNUZ?
İlk sözüm Oğuzhan ve Ljajic'e... Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları olarak nitelendirilen Oğuzhan ve Ljajic böylesine önemli bir derbide ilk 11'de forma giyemeyecek kadar formsuzsa neden onlara bu kadar büyük paralar veriliyor ki?
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Oğuzhan'ı 3 yıldır yazıyorum; oturduğu yerden milyon euroları kazanıyor. Ljajic ikinci 45'te sahada var mıydı, yok muydu, ben göremedim. Sahi böyle yattığınız yerden para kazanırken mutlu musunuz beyler!
Beşiktaş kötü oynayarak kaybetti. Fenerbahçe istedi ve kazandı. Ancak Cüneyt Çakır maçın başında Vida'ya yapılan buz gibi penaltıyı verse, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce Diaby'e yapılan faul için bir zahmet VAR'a gitse belki de maçın skoru böyle olmayacaktı.
Çakır, Türkiye'de kötü maç yönetme koleksiyonuna birini daha ekledi. Ha bu arada; Burak Yılmaz 2. yarının başında öyle bir gol kaçırdı ki, böyle maçlarda atamazsan yenilgiye razı olursun. Burak klasındaki bir golcü atmalıydı bu golü...
Beşiktaş'ta dün kaleci Karius farkın daha da artmasını engelleyen isimdi. Alman file bekçisi 3 gol yemesine rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Elneny, Gökhan Gönül ve Atiba'nın dışında Beşiktaş'ta ayakta kalan futbolcu yok gibiydi.