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05 Ocak 2020, Pazar
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Kamp başlıyor

Kamp başlıyor

'de ikinci yarı hazırlıkları bugün start alıyor. Belek'e gidecek olan sarılacivertliler 'a kadar kamp yapacak.

'de 6 günlük devre arası tatili sona erdi. 'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan ve ardından izine çıkan oyuncular bugün tesislerde tekrar toplanacak.

Beklemeden 'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek olan Kanarya, 'a kadar Rixos Belek'te çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan daha önce 10 Ocak'ta biteceği açıklanan kampın 3 gün uzatıldığı belirtildi. İlk resmi maçını 14 Ocak'ta 'nda İM ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan direkt 'ye geçecek. Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta G.Antep FK ile yapacak.

  1. 5.1.2020
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