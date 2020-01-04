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04 Ocak 2020, Cumartesi
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yakında açıklayacak

Kjaer yakında açıklayacak

'nin tekrar kadrosuna katmak istediği Simon için menajeri 'den açıklama geldi. 'nın gazetesine konuşan Beck, ''Atalanta ile birlikteliğimiz maalesef iyi gitmedi. İstenilen olmadığında da ayrılmak en iyi seçenektir" dedi.

'nin tekrar kadrosuna katmak istediği Simon için menajeri 'den açıklama geldi. 'nın gazetesine konuşan Beck, ''Atalanta ile birlikteliğimiz maalesef iyi gitmedi. İstenilen olmadığında da ayrılmak en iyi seçenektir" dedi. Atalanta'nın ocak ayında Kjaer'in ayrılmasına izin vereceğini kaydeden Beck, "Ben de Kjaer için en uygununu arıyorum. Yakın zamanda bir şeyler açıklayacağız. İsim veremem ama birçok ligden çok iyi takımların ilgisi var.'' diye konuştu.

  1. 4.1.2020
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