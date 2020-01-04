Kjaer yakında açıklayacak

Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak istediği Simon Kjaer için menajeri Mikkel Beck'den açıklama geldi. Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine konuşan Beck, ''Atalanta ile birlikteliğimiz maalesef iyi gitmedi. İstenilen olmadığında da ayrılmak en iyi seçenektir" dedi. Atalanta'nın ocak ayında Kjaer'in ayrılmasına izin vereceğini kaydeden Beck, "Ben de Kjaer için en uygununu arıyorum. Yakın zamanda bir şeyler açıklayacağız. İsim veremem ama birçok ligden çok iyi takımların ilgisi var.'' diye konuştu.